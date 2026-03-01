İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının matçında zədələnib

    Futbol
    • 01 mart, 2026
    • 10:51
    Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının matçında zədələnib

    "Əl-Nəsr" komandasının portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının XXIV turunun "Əl-Fəyhi" ilə səfər matçında zədələnib.

    "Report"un məlumatına görə, oyunçu 81-ci dəqiqədə axsayaraq meydanı tərk edib.

    Ehtiyat oyunçular skamyasında onun bud əzələsinə buz qoyulub.

    Qeyd edək ki, Ronaldu oyunun əvvəlində penaltidən yararlana bilməyib.

    41 yaşlı hücumçu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının bombardirləri siyahısında 21 qolla üçüncü yerdədir.

    Kriştianu Ronaldu Səudiyyə Ərəbistan zədələnmə "Əl-Nəsr" klubu Penalti
    Роналду получил травму в матче чемпионата Саудовской Аравии

