    "Azərbaycan Dəmir Yolları" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 22 dekabr, 2025
    • 16:17
    Azərbaycan Dəmir Yolları maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Bu il yanvarın 1-nə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) aktivləri 4 milyard 464,545 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir.

    Sənədə əsasən, hesabat tarixinə səhmdar cəmiyyətinin öhdəlikləri 1 milyard 174,485 milyon manat, balans kapitalı isə 3 milyard 290,06 milyon manat olub.

    Ötən il ADY 446,246 milyon manat gəlir əldə edib ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 0,65 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, ADY ölkə Prezidentinin 20 iyul 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 2010-cu il tarixli qərarı ilə qurumun nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyard 996,078 milyon manatdır. Səhmdar cəmiyyəti 100 % dövlətə məxsusdur.

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" maliyyə hesabatı
    Раскрыты финансовые показатели АЖД

