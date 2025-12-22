"Azərbaycan Dəmir Yolları" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
Maliyyə
- 22 dekabr, 2025
- 16:17
Bu il yanvarın 1-nə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) aktivləri 4 milyard 464,545 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinin maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, hesabat tarixinə səhmdar cəmiyyətinin öhdəlikləri 1 milyard 174,485 milyon manat, balans kapitalı isə 3 milyard 290,06 milyon manat olub.
Ötən il ADY 446,246 milyon manat gəlir əldə edib ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 0,65 % çoxdur.
Xatırladaq ki, ADY ölkə Prezidentinin 20 iyul 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Nazirlər Kabinetinin 15 fevral 2010-cu il tarixli qərarı ilə qurumun nizamnaməsi və strukturu təsdiq edilib. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyard 996,078 milyon manatdır. Səhmdar cəmiyyəti 100 % dövlətə məxsusdur.
Son xəbərlər
16:50
Bakıda tibb müəssisəsindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
16:49
WUF13 Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın qlobal urbanizasiya gündəliyinin formalaşmasında fəal iştirakçısı olduğunu təsdiqləyir - RƏYXarici siyasət
16:49
Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkBiznes
16:48
Foto
Fuad Babayev: Jurnalistin əsas aktivi auditoriyasıdırMedia
16:45
Premyer Liqada 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıbFutbol
16:40
Cevdet Yılmaz: "Çindən Avropaya uzanan ticarət əlaqələri Türkiyə və Azərbaycanın ittifaqı ilə formalaşacaq"Biznes
16:38
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Növbəti ildə nəticələrin daha yaxşı olacağına inanıram"Fərdi
16:34
ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
16:33