КСИР в ходе шестой волны ударов атаковали до 30 объектов США и Израиля

    • 01 марта, 2026
    • 08:59
    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе шестой волны ударов атаковали десятки объектов США и Израиля в регионе.

    Как передает Report, об этом говорится в коммюнике Управления по связям с общественностью КСИР.

    Согласно информации, в ходе атаки были применены ракеты и беспилотники.

    "В числе атакованных целей 27 объектов американских баз в регионе, а также база Тель-Ноф, штаб главного командования израильской армии и крупный комплекс оборонной промышленности в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.

    Ранее в КСИР анонсировали "самую мощную наступательную операцию" в ответ на убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит в субботу. Его смерть подтвердили государственные СМИ утром в воскрсенье.

