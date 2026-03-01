КСИР в ходе шестой волны ударов атаковали до 30 объектов США и Израиля
Другие страны
01 марта, 2026
- 08:59
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в ходе шестой волны ударов атаковали десятки объектов США и Израиля в регионе.
Как передает Report, об этом говорится в коммюнике Управления по связям с общественностью КСИР.
Согласно информации, в ходе атаки были применены ракеты и беспилотники.
"В числе атакованных целей 27 объектов американских баз в регионе, а также база Тель-Ноф, штаб главного командования израильской армии и крупный комплекс оборонной промышленности в Тель-Авиве", - говорится в сообщении.
Ранее в КСИР анонсировали "самую мощную наступательную операцию" в ответ на убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит в субботу. Его смерть подтвердили государственные СМИ утром в воскрсенье.
