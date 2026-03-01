Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В результате ударов США и Израиля погиб высокопоставленный сотрудник разведки Ирана

    • 01 марта, 2026
    • 09:56
    Высокопоставленный сотрудник Министерства разведки Ирана Мохаммад Басери погиб в результате воздушной атаки США и Израиля на Тегеран.

    Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство ISNA.

    Отмечается, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица.

    ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İranın yüksək vəzifəli kəşfiyyat rəsmisi öldürülüb
    Senior Iranian intelligence official killed in airstrike

