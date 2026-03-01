В результате ударов США и Израиля погиб высокопоставленный сотрудник разведки Ирана

Высокопоставленный сотрудник Министерства разведки Ирана Мохаммад Басери погиб в результате воздушной атаки США и Израиля на Тегеран.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство ISNA.

Отмечается, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие города страны, в том числе столица.