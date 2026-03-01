Senior Iranian intelligence official killed in airstrike
Region
01 March, 2026
- 10:26
Mohammad Baseri, a senior official of Iran's Ministry of Intelligence, was killed in a US and Israeli airstrike on Tehran, Report informs via ISNA news agency.
