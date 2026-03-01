Senior Iranian intelligence official killed in airstrike

Ilham Aliyev WUF13 Airstrikes on Iran Azerbaijan-Armenia peace process
    01 March, 2026
    Mohammad Baseri, a senior official of Iran's Ministry of Intelligence, was killed in a US and Israeli airstrike on Tehran, Report informs via ISNA news agency.

    ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İranın yüksək vəzifəli kəşfiyyat rəsmisi öldürülüb
    В результате ударов США и Израиля погиб высокопоставленный сотрудник разведки Ирана

