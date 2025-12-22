Акт об амнистии исполняется в Службе пробации

Реализация акта об амнистии, инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, продолжается в Службе пробации Министерства юстиции.

Как сообщает Report, осужденные, находящиеся под пробационным надзором, освобождаются от наказаний, не связанных с лишением свободы, при участии представителей профильных государственных органов, Общественного совета при Минюсте и представителей медиа.

Осужденные и члены их семей выразили признательность главе государства Ильхаму Алиеву и пообещали в дальнейшем неукоснительно соблюдать законы, а также вносить вклад в развитие общества.