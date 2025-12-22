Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Акт об амнистии исполняется в Службе пробации

    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 16:26
    Акт об амнистии исполняется в Службе пробации

    Реализация акта об амнистии, инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, продолжается в Службе пробации Министерства юстиции.

    Как сообщает Report, осужденные, находящиеся под пробационным надзором, освобождаются от наказаний, не связанных с лишением свободы, при участии представителей профильных государственных органов, Общественного совета при Минюсте и представителей медиа.

    Осужденные и члены их семей выразили признательность главе государства Ильхаму Алиеву и пообещали в дальнейшем неукоснительно соблюдать законы, а также вносить вклад в развитие общества.

    акт об амнистии Президент Ильхам Алиев Министерство юстиции Служба пробации
    Фото
    Amnistiya aktı Probasiya Xidmətində icra edilir
    Фото
    Amnesty Act implemented in Probation Service

    Последние новости

    17:52

    Турция ожидает начала реализации второго этапа плана Трампа по Газе в начале 2026г

    Другие страны
    17:41

    Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна

    Происшествия
    17:35

    Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 "Орешников"

    Другие страны
    17:34
    Фото

    Джейхун Байрамов принял Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипмиссии

    Внешняя политика
    17:28

    Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

    Другие страны
    17:27

    Проведение WUF13 в Баку подтверждает роль страны в глобальной повестке урбанизации - МНЕНИЕ

    Внешняя политика
    17:24

    Али Асадов: Транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией продолжают расти

    Инфраструктура
    17:19

    Иран планирует запустить три спутника собственной разработки 28 декабря

    Другие страны
    17:16

    Джевдет Йылмаз назвал главные цели экономсотрудничества Анкары и Баку

    Бизнес
    Лента новостей