Акт об амнистии исполняется в Службе пробации
- 22 декабря, 2025
- 16:26
Реализация акта об амнистии, инициированного президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, продолжается в Службе пробации Министерства юстиции.
Как сообщает Report, осужденные, находящиеся под пробационным надзором, освобождаются от наказаний, не связанных с лишением свободы, при участии представителей профильных государственных органов, Общественного совета при Минюсте и представителей медиа.
Осужденные и члены их семей выразили признательность главе государства Ильхаму Алиеву и пообещали в дальнейшем неукоснительно соблюдать законы, а также вносить вклад в развитие общества.
