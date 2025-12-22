Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Акт амнистии в связи с пробацией будет применен к более чем 10 тыс. лицам

    Внутренняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 16:34
    Акт амнистии в связи с пробацией будет применен к более чем 10 тыс. лицам

    Акт амнистии в связи с пробацией будет применен к более чем 10 тыс. лицам.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы пробации Министерства юстиции Вугар Агаев.

    Он отметил, что 7 тыс. из них наказаны ограничением свободы, а 3 тыс. - штрафами, исправительными работами и т. д..

    "Закон об амнистии будет реализован в течение 4 месяцев", - добавил Агаев.

    Лента новостей