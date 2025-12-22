Акт амнистии в связи с пробацией будет применен к более чем 10 тыс. лицам
Внутренняя политика
- 22 декабря, 2025
- 16:34
Акт амнистии в связи с пробацией будет применен к более чем 10 тыс. лицам.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы пробации Министерства юстиции Вугар Агаев.
Он отметил, что 7 тыс. из них наказаны ограничением свободы, а 3 тыс. - штрафами, исправительными работами и т. д..
"Закон об амнистии будет реализован в течение 4 месяцев", - добавил Агаев.
