Amnistiya aktı probasiya üzə 10 mindən artıq şəxsə tətbiq olunacaq
Daxili siyasət
- 22 dekabr, 2025
- 16:16
Amnistiya aktı probasiya ilə bağlı 10 mindən artıq şəxsə tətbiq olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Nazirliyi Probasiya Xidmətinin rəisi Vüqar Ağayev deyib.
O bildirib ki, onların 7 min nəfəri azadlığın məhdudlaşdırılması cəzaları ilə bağlı, digər 3 mini isə digər cərimə, islah işləri və s. məhkum olunmuş şəxsləri əhatə edir:
"Amnistiya aktı 4 ay ərzində icra olunacaq. Biz gecə-gündüz çalışaraq aktın vaxtında icrasını təmin edəcəyik".
Son xəbərlər
16:50
Bakıda tibb müəssisəsindən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
16:49
WUF13 Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın qlobal urbanizasiya gündəliyinin formalaşmasında fəal iştirakçısı olduğunu təsdiqləyir - RƏYXarici siyasət
16:49
Azərbaycanın aparıcı sement istehsalçısının səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkBiznes
16:48
Foto
Fuad Babayev: Jurnalistin əsas aktivi auditoriyasıdırMedia
16:45
Premyer Liqada 2026-cı ilin ilk oyunlarının başlama tarixləri açıqlanıbFutbol
16:40
Cevdet Yılmaz: "Çindən Avropaya uzanan ticarət əlaqələri Türkiyə və Azərbaycanın ittifaqı ilə formalaşacaq"Biznes
16:38
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Növbəti ildə nəticələrin daha yaxşı olacağına inanıram"Fərdi
16:34
ICESCO-nun Baş direktoru İlham Əliyevi təbrik edibXarici siyasət
16:33