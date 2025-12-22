İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Amnistiya aktı probasiya üzə 10 mindən artıq şəxsə tətbiq olunacaq

    Daxili siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 16:16
    Amnistiya aktı probasiya ilə bağlı 10 mindən artıq şəxsə tətbiq olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Nazirliyi Probasiya Xidmətinin rəisi Vüqar Ağayev deyib.

    O bildirib ki, onların 7 min nəfəri azadlığın məhdudlaşdırılması cəzaları ilə bağlı, digər 3 mini isə digər cərimə, islah işləri və s. məhkum olunmuş şəxsləri əhatə edir:

    "Amnistiya aktı 4 ay ərzində icra olunacaq. Biz gecə-gündüz çalışaraq aktın vaxtında icrasını təmin edəcəyik".

