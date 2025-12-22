"Yuventus" "İnter"in yarımmüdafiəçisini transfer etməyi planlaşdırır
Futbol
- 22 dekabr, 2025
- 18:16
İtaliyanın"Yuventus" klubu digər A Seriyası təmsilçi "İnter"in yarımmüdafiəçisi Davide Frattesi ilə maraqlanır.
"Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı futbolçu Turin klubunun qış fasiləsində transfer etmək istədiyi oyunçuların siyahısındadır.
Mənbənin məlumatına görə, "İnter" oyunçu ilə yollarını ayırmağa hazırdır, lakin buna görə qarşı tərəfdən 30 milyon avro tələb edir.
Qeyd edək ki, Frattesi cari mövsüm komandasının heyətində 8 oyun keçirib və qol vura bilməyib.
