İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Yuventus" "İnter"in yarımmüdafiəçisini transfer etməyi planlaşdırır

    Futbol
    • 22 dekabr, 2025
    • 18:16
    Yuventus İnterin yarımmüdafiəçisini transfer etməyi planlaşdırır

    İtaliyanın"Yuventus" klubu digər A Seriyası təmsilçi "İnter"in yarımmüdafiəçisi Davide Frattesi ilə maraqlanır.

    "Report" "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı futbolçu Turin klubunun qış fasiləsində transfer etmək istədiyi oyunçuların siyahısındadır.

    Mənbənin məlumatına görə, "İnter" oyunçu ilə yollarını ayırmağa hazırdır, lakin buna görə qarşı tərəfdən 30 milyon avro tələb edir.

    Qeyd edək ki, Frattesi cari mövsüm komandasının heyətində 8 oyun keçirib və qol vura bilməyib.

    Futbol İtaliya "Yuventus" klubu "İnter" klubu Davide Frattesi

    Son xəbərlər

    18:24

    Putin və Paşinyan Sankt-Peterburqda görüşüb

    Region
    18:17

    MİT əməliyyat keçirib, İŞİD-in rəhbər şəxslərindən biri xaricdə saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilib

    Region
    18:16

    "Yuventus" "İnter"in yarımmüdafiəçisini transfer etməyi planlaşdırır

    Futbol
    18:13

    Türkiyə Trampın Qəzza planının ikinci mərhələsinin gələn ilin əvvəlində həyata keçiriləcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    18:07

    Azərbaycanda kommunal xidmətlərlə bağlı 2026-cı il üzrə Yol Xəritəsi hazırlanıb

    Energetika
    17:59

    "Şəhərsalma və Memarlıq İli" Azərbaycanın davamlı inkişaf, müasir urbanizasiya hədəflərinə sadiqliyini təsdiqləyir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:54
    Foto

    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası olub

    Biznes
    17:49

    İran kosmik fəzaya üç peyk buraxacaq

    Digər ölkələr
    17:44

    Ukrayna Rusiyanın ən böyük neft terminallarından birinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti