"Mojo Az" BOKT bazara daxil olmaqdan imtina edib
Maliyyə
- 25 fevral, 2026
- 14:55
Azərbaycanda 2023-cü ilin noyabr ayında yaradılmış "Mojo Az" MMC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) bazara daxil olmaqdan imtina edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, BOKT-un nizamnamə kapitalı bu növ kredit təşkilatları üçün müəyyən edilmiş yeni tələbə (1 milyon manatdır) cavab verməyib. Odur ki, kapital 300 min manatdan 100 manata endirilib. Bu isə Azərbaycan Mərkəzi Bankının ona BOKT lisenziyası verməsini mümkünsüz edir.
Xatırladaq ki, "Mojo Az"ın hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi, ev 58, mənzil 19, qanuni təmsilçisi isə Ruslan Zaməddin oğlu Köçərlidir.
Son xəbərlər
16:22
Dan Yorgensen Bakıda SGC və "yaşıl enerji" üzrə iclaslarda Aİ-ni təmsil edəcək - EKSKLÜZİVXarici siyasət
16:22
Fərhad Vəliyev: "Qarabağ" səfərdə "Nyukasl"la layiqincə mübarizə apardı"Futbol
16:16
İlham Əliyev Xocalının Xanabad kəndində görülmüş işlərlə tanış olubDaxili siyasət
16:15
Video
"Xocalı. Son toy..." filmi "Report" agentliyinin Youtube kanalında yayımlanacaqMultimedia
16:14
Bakıda 8 marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilirİnfrastruktur
16:13
Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü: Cəzalandırma prosesi və sülh təşəbbüsləri - ŞƏRHAnalitika
16:12
ƏMDX ötən il 4 mindən çox müəssisədən elektron hesabat qəbul edibİnfrastruktur
16:08
Prezident İlham Əliyev Xocavənd şəhərində görülmüş işlərlə tanış olub, şəhər və kənd sakinləri ilə görüşübDaxili siyasət
16:06