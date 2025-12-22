İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna Rusiyanın ən böyük neft terminallarından birinə hücum edib

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 17:44
    Ukrayna Rusiyanın ən böyük neft terminallarından birinə hücum edib

    Ukraynanın hücum dronları dekabrın 21-dən 22-nə keçən gecə Rusiyanın Krasnodar diyarı ərazisində "Tamannefteqaz" dəniz neft terminalına hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsinə istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, endirilən zərbələr nəticəsində neft terminalı avadanlıqları, mayeləşdirilmiş qaz terminalı və liman infrastrukturu zədələnib, nəticədə genişmiqyaslı yanğın baş verib.

    Ukrayna Baş Qərargahından bildirilib ki, partlayışlar nəticəsində boru kəmərləri, iki körpü və iki gəmi zədələnib. Yanğın 1 min kv.m sahəni əhatə edib. Bundan əlavə, rezervuar parkı ərazisində yanğın baş verib.

    Həmçinin Ukrayna istehsalı olan raket vasitəsilə Yelenovkada (Donetsk vilayəti) 92-ci çay katerləri briqadasının üzən vasitələrinin müvəqqəti bazası vurulub. Nəticədə yanğın başlayıb. Bundan başqa, Ulan-Udedə motoatıcı alayın sursat anbarı da məhv edilib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Qara dəniz neft
    Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

    Son xəbərlər

    18:24

    Putin və Paşinyan Sankt-Peterburqda görüşüb

    Region
    18:17

    MİT əməliyyat keçirib, İŞİD-in rəhbər şəxslərindən biri xaricdə saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilib

    Region
    18:16

    "Yuventus" "İnter"in yarımmüdafiəçisini transfer etməyi planlaşdırır

    Futbol
    18:13

    Türkiyə Trampın Qəzza planının ikinci mərhələsinin gələn ilin əvvəlində həyata keçiriləcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    18:07

    Azərbaycanda kommunal xidmətlərlə bağlı 2026-cı il üzrə Yol Xəritəsi hazırlanıb

    Energetika
    17:59

    "Şəhərsalma və Memarlıq İli" Azərbaycanın davamlı inkişaf, müasir urbanizasiya hədəflərinə sadiqliyini təsdiqləyir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:54
    Foto

    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası olub

    Biznes
    17:49

    İran kosmik fəzaya üç peyk buraxacaq

    Digər ölkələr
    17:44

    Ukrayna Rusiyanın ən böyük neft terminallarından birinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti