Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

Украинские ударные дроны атаковали Морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края РФ в ночь с 21 на 22 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Согласно информации, в результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что привело к масштабному пожару.

В свою очередь в Генштабе Украины добавили, что в результате взрывов повреждения получили и трубопроводы, два причала и два судна. Возгорание охватило площадь более 1 тыс. кв. м. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка.

Также, с помощью ракеты украинского производства поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Еленовке (Донецская область). На месте попадания наблюдался значительный пожар. Среди прочего, осуществлено огневое поражение склада боеприпасов мотострелкового полка в Улан-Удэнске.

Таманьский перегрузочный комплекс, оператором которого является "Таманьнефтегаз", является одним из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.