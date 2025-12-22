Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

    Другие страны
    • 22 декабря, 2025
    • 17:28
    Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

    Украинские ударные дроны атаковали Морской нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" на территории Краснодарского края РФ в ночь с 21 на 22 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Главное управление разведки (ГУР) Украины.

    Согласно информации, в результате нанесенных ударов были поражены элементы оборудования нефтеналивного терминала, причала сжиженных углеводородных газов и портовая инфраструктура, что привело к масштабному пожару.

    В свою очередь в Генштабе Украины добавили, что в результате взрывов повреждения получили и трубопроводы, два причала и два судна. Возгорание охватило площадь более 1 тыс. кв. м. Кроме того, возник пожар на территории резервуарного парка.

    Также, с помощью ракеты украинского производства поражен временный пункт базирования плавсредств 92-й бригады речных катеров в Еленовке (Донецская область). На месте попадания наблюдался значительный пожар. Среди прочего, осуществлено огневое поражение склада боеприпасов мотострелкового полка в Улан-Удэнске.

    Таманьский перегрузочный комплекс, оператором которого является "Таманьнефтегаз", является одним из крупнейших в Черноморском регионе. Общий объем резервуарного парка нефтепродуктов и сжиженного газа составляет более 1 млн кубических метров.

    Таманьнефтегаз Россия Украина российско-украинская война БПЛА Краснодарский край
    Ukrayna Rusiyanın ən böyük neft terminallarından birinə hücum edib

    Последние новости

    17:41

    Прокурор запросил 18 лет лишения свободы для обвиняемого в терроризме Карена Аванесяна

    Происшествия
    17:35

    Лукашенко заявил, что в Беларуси будет максимум 10 "Орешников"

    Другие страны
    17:34
    Фото

    Джейхун Байрамов принял Владанку Андрееву в связи с завершением ее дипмиссии

    Внешняя политика
    17:28

    Украинские БПЛА атаковали один из крупнейших нефтетерминалов РФ в Черноморском регионе

    Другие страны
    17:27

    Проведение WUF13 в Баку подтверждает роль страны в глобальной повестке урбанизации - МНЕНИЕ

    Внешняя политика
    17:24

    Али Асадов: Транзитные перевозки между Азербайджаном и Турцией продолжают расти

    Инфраструктура
    17:19

    Иран планирует запустить три спутника собственной разработки 28 декабря

    Другие страны
    17:16

    Джевдет Йылмаз назвал главные цели экономсотрудничества Анкары и Баку

    Бизнес
    17:11

    Али Асадов: SOCAR приобретет в Турции электростанцию за $225 млн

    Энергетика
    Лента новостей