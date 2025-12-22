Скончался известный британский певец Крис Ри

Известный британский певец и автор песен Крис Ри скончался в возрасте 74 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, о кончине музыканта сообщили члены его семьи.

"С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. Он мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи", - говорится в сообщении.

Крис Ри - автор песен в жанрах софт- и блюз-рок. Пика популярности он достиг в конце 1980-х годов после выхода альбома "The Road to Hell" (1989). Композиция Ри "Driving Home for Christmas" (1988) является одной из наиболее известных в мире рождественских песен.