Скончался известный британский певец Крис Ри
- 22 декабря, 2025
- 19:06
Известный британский певец и автор песен Крис Ри скончался в возрасте 74 лет.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, о кончине музыканта сообщили члены его семьи.
"С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего любимого Криса. Он мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи", - говорится в сообщении.
Крис Ри - автор песен в жанрах софт- и блюз-рок. Пика популярности он достиг в конце 1980-х годов после выхода альбома "The Road to Hell" (1989). Композиция Ри "Driving Home for Christmas" (1988) является одной из наиболее известных в мире рождественских песен.
