Məşhur britaniyalı müğənni Kris Ri vəfat edib
Şou-biznes
- 22 dekabr, 2025
- 19:21
Britaniyalı məşhur müğənni və musiqiçi Kris Ri 74 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC müğənninin ailəsinə istinadən məlumat yayıb.
"Böyük kədərlə sevimli Krisin vəfatı barədə xəbər veririk. O, bu gün səhər qısa sürən xəstəlikdən sonra, ailəsinin əhatəsində xəstəxanada ölüb", - məlumatda deyilir.
Kris Ri rok janrında mahnıların müəllifidir. O, 1980-ci illərin sonunda "The Road to Hell" (1989) albomunun çıxmasından sonra şöhrət qazanıb. Rinin "Driving Home for Christmas" (1988) kompozisiyası dünyanın ən məşhur milad mahnılarından biridir. Qeyd edək ki, bir il əvvəl musiqiçi insult keçirib.
