У берегов Турции задержаны 62 нелегальных мигранта
В регионе
- 23 декабря, 2025
- 03:50
У побережья турецкого города Измира задержаны 62 нелегальных мигранта.
Как передает Report, об этом сообщили в Командовании береговой охраны.
Согласно информации, после получения данных о группе нелегальных мигрантов на резиновой лодке вблизи района Чешме, на территорию был направлен катер ведомства. Лодку задержали, в ней находились 44 нелегальных мигранта, в том числе трое детей.
Позже служба получила еще одно сообщение, что лодка с нелегальными мигрантами оказалась в воде в обездвиженном состоянии из-за поломки двигателя. В район был направлен катер береговой охраны, сотрудники службы спасли 18 нелегальных мигрантов.
Все нелегалы были переданы в региональное Управление по вопросам миграции.
