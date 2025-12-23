У берегов Турции задержаны 62 нелегальных мигранта

У побережья турецкого города Измира задержаны 62 нелегальных мигранта.

Как передает Report, об этом сообщили в Командовании береговой охраны.

Согласно информации, после получения данных о группе нелегальных мигрантов на резиновой лодке вблизи района Чешме, на территорию был направлен катер ведомства. Лодку задержали, в ней находились 44 нелегальных мигранта, в том числе трое детей.

Позже служба получила еще одно сообщение, что лодка с нелегальными мигрантами оказалась в воде в обездвиженном состоянии из-за поломки двигателя. В район был направлен катер береговой охраны, сотрудники службы спасли 18 нелегальных мигрантов.

Все нелегалы были переданы в региональное Управление по вопросам миграции.