"Бавария" подпишет 17-летнего игрока сборной Эквадора

Германская "Бавария" договорилась о подписании центрального защитника сборной Эквадора до 17 лет Виргилио Олайи.

Как сообщает Report, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист подпишет контракт с мюнхенским клубом на 4,5 года в феврале. "Бавария" уже ищет подходящий клуб для игрока на правах аренды.

Отметим, что Олайя выступает за эквадорский клуб "Аукас".