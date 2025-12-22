"Бавария" подпишет 17-летнего игрока сборной Эквадора
- 22 декабря, 2025
- 19:09
Германская "Бавария" договорилась о подписании центрального защитника сборной Эквадора до 17 лет Виргилио Олайи.
Как сообщает Report, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, футболист подпишет контракт с мюнхенским клубом на 4,5 года в феврале. "Бавария" уже ищет подходящий клуб для игрока на правах аренды.
Отметим, что Олайя выступает за эквадорский клуб "Аукас".
