Иран временно возглавят президент и член Совета стражей конституции

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, а также неназванный член-факих Совета стражей конституции возьмут на себя управление страной на переходный период.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, член Совета по определению политической целесообразности Мохаммад Мохбер.

При этом он не уточнил, сколько именно времени продлится этот период и какими конкретно полномочиями будут наделены указанные лица.

Государственное телевидение Ирана утром в воскресенье подтвердило гибель Али Хаменеи в ходе американо-израильских ударов. Сообщалось, что он был убит утром в субботу на рабочем месте в своей резиденции. В момент убийства Хаменеи находился при исполнении служебных обязанностей у себя в офисе.