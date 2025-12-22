İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Bavariya" 17 yaşlı futbolçu ilə müqavilə imzalamaq üçün razılığa gəlib

    Futbol
    • 22 dekabr, 2025
    • 18:58
    Bavariya 17 yaşlı futbolçu ilə müqavilə imzalamaq üçün razılığa gəlib

    Almaniya təmsilçisi "Bavariya" Ekvadorun 17 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin mərkəz müdafiəçisi Virqilio Olaya ilə müqavilə imzalamaq üçün razılığa gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Mənbənin məlumatına görə, futbolçu fevral ayında Münhen klubu ilə 4,5 illik müqavilə imzalayacaq. "Bavariya" artıq oyunçunun icarə əsasında oynaması üçün uyğun klub axtarır.

    Qeyd edək ki, Olaya Ekvadorun "Aukas" klubunda çıxış edir.

    Futbol "Bavariya" Virqilio Olaya transfer Müqavilə
    "Бавария" подпишет 17-летнего игрока сборной Эквадора

    Son xəbərlər

    19:21

    Məşhur britaniyalı müğənni Kris Ri vəfat edib

    Şou-biznes
    19:08

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınmış iki oyun keçirilib

    Komanda
    18:58

    "Bavariya" 17 yaşlı futbolçu ilə müqavilə imzalamaq üçün razılığa gəlib

    Futbol
    18:56

    TDT-nin Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    18:55

    Paşinyan: Ermənistan ABŞ ilə TRIPP üzrə konstruktiv danışıqlar aparır

    Xarici siyasət
    18:47

    WUF13 regionun dayanıqlı inkişafına və qlobal urbanizasiya məqsədlərinə mühüm töhfə verəcək - RƏY

    Xarici siyasət
    18:40

    Paşinyan: Bakı və İrəvan arasında sülh Rusiya ilə münasibətlər üçün yeni imkanlar açacaq

    Xarici siyasət
    18:39

    Naxçıvan Ali Məclisinin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Maliyyə
    18:24

    Putin və Paşinyan Sankt-Peterburqda görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti