Трамп считает, что после смерти Хаменеи договариваться с Ираном будет "гораздо проще"

Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи договариваться с Тегераном будет "гораздо проще".

Как передает Report, свою точку зрения американский лидер изложил в телефонном интервью CBS News.

По его мнению, атаки США и Израиля, в результате которых был убит Хаменеи, "были эффективными" и могут открыть путь к дипломатии.

"Сейчас гораздо проще, чем вчера, очевидно, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования кризиса. - Потому что ним (Ирану - ред.) сильно бьют".

Он также заявил о "нескольких подходящих кандидатов" на пост лидера Ирана после смерти Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.

Напомним, что Государственное телевидение Ирана утром в воскресенье подтвердило гибель Али Хаменеи в ходе американо-израильских ударов.