Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп считает, что после смерти Хаменеи договариваться с Ираном будет "гораздо проще"

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 07:46
    Трамп считает, что после смерти Хаменеи договариваться с Ираном будет гораздо проще

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи договариваться с Тегераном будет "гораздо проще".

    Как передает Report, свою точку зрения американский лидер изложил в телефонном интервью CBS News.

    По его мнению, атаки США и Израиля, в результате которых был убит Хаменеи, "были эффективными" и могут открыть путь к дипломатии.

    "Сейчас гораздо проще, чем вчера, очевидно, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования кризиса. - Потому что ним (Ирану - ред.) сильно бьют".

    Он также заявил о "нескольких подходящих кандидатов" на пост лидера Ирана после смерти Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.

    Напомним, что Государственное телевидение Ирана утром в воскресенье подтвердило гибель Али Хаменеи в ходе американо-израильских ударов.

    Удары по Ирану смерть Али Хаменеи Дональд Трамп переговоры США Иран
    Tramp: Xameneinin ölümündən sonra İranla danışıqlar aparmaq "daha asan" olacaq

    Последние новости

    08:06

    Иран временно возглавят президент и член Совета стражей конституции

    В регионе
    07:46

    Трамп считает, что после смерти Хаменеи договариваться с Ираном будет "гораздо проще"

    Другие страны
    07:07

    IRIB: Главнокомандующий КСИР Мохаммед Пакпур убит в результате удара

    В регионе
    06:39

    КСИР заявил о начале масштабной операции в ответ на убийство Хаменеи

    В регионе
    06:18

    Rystad Energy: Стоимость Brent может вырасти на $20 за баррель к открытию торгов

    Энергетика
    05:54

    В Иране объявлен 40-дневный траур в связи с гибелью Хаменеи

    В регионе
    05:33

    В Иране официально подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи

    В регионе
    05:06

    Число пострадавших при ударах Ирана по Израилю превысило 120 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    04:51

    ЦАХАЛ объявил о начале новой серии ударов по Иран

    Другие страны
    Лента новостей