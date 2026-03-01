Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    КСИР заявил о начале масштабной операции в ответ на убийство Хаменеи

    В регионе
    • 01 марта, 2026
    • 06:39
    КСИР заявил о начале масштабной операции в ответ на убийство Хаменеи

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана анонсировал "самую мощную наступательную операцию" в ответ на убийство верховного лидера Али Хаменеи.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tasnim, об этом говорится в заявлении элитного подразделения иранской армии.

    "Рука возмездия иранского народа не отпустит убийц Хаменеи, они понесут суровое наказание", - говорится в сообщении.

    В КСИР расценили убийство верховного лидера как явное нарушение религиозных, нравственных, правовых и международных норм.

    Правительство Ирана также в своем заявлении в связи с гибелью Хаменеи объявило, что "преступники не останутся безнаказанными".

    "При поддержке исламской уммы и свободолюбивых людей мира мы заставим раскаяться исполнителей и заказчиков этого великого преступления", - отмечается в заявлении правительства.

    Ранее Государственное нформационное агентство Ирана (IRNA) подтвердило гибель Али Хаменеи.

    смерть Али Хаменеи Удары по Ирану
