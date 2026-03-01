Rystad Energy: Стоимость Brent может вырасти на $20 за баррель к открытию торгов

Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy прогнозируют скачок до $20 цен на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE при открытии торгов 2 марта.

Как передает Report, данные специалистов приводит агентство ТАСС.

Согласно информации, такой исход может иметь место, если в течение выходных не появятся ясные и достоверные сигналы деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Основной причиной возможного подорожания станет блокировка Ормузского пролива, через который проходит около 30% мирового экспорта (15 млн баррелей в сутки). Даже при максимальном использовании альтернативных трубопроводов, физический дефицит на рынке составит от 8 до 10 млн баррелей в день, полагают аналитики.

До начала атак цена на нефть Brent выросла до максимума с июля ($72,48), продемонстрировав рост почти на 20% с начала года. ОПЕК+ из-за кризиса может рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на встрече в воскресенье.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.