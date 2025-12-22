Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Пашинян: Армения ведет конструктивные переговоры с США по TRIPP

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 18:48
    Пашинян: Армения ведет конструктивные переговоры с США по TRIPP

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о конструктивных переговорах с США по проекту строительства TRIPP ("Маршрут Трампа").

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

    "Сейчас у нас идут еще и очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP. Это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. Тут есть много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, очень хороший повод все это обсудить", - сказал Пашинян.

    Армения США Маршрут Трампа Никол Пашинян TRIPP Санкт-Петербург
    Paşinyan: Ermənistan ABŞ ilə TRIPP üzrə konstruktiv danışıqlar aparır

