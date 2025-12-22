Пашинян: Армения ведет конструктивные переговоры с США по TRIPP
Внешняя политика
- 22 декабря, 2025
- 18:48
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о конструктивных переговорах с США по проекту строительства TRIPP ("Маршрут Трампа").
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
"Сейчас у нас идут еще и очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP. Это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. Тут есть много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, очень хороший повод все это обсудить", - сказал Пашинян.
