Пашинян: Армения ведет конструктивные переговоры с США по TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о конструктивных переговорах с США по проекту строительства TRIPP ("Маршрут Трампа").

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"Сейчас у нас идут еще и очень конструктивно двусторонние переговоры с США по поводу начала исполнения и строительства дороги TRIPP. Это действительно очень большие и содержательные изменения в нашем регионе. Тут есть много нюансов, касающихся наших двусторонних отношений с Российской Федерацией. Сегодня, я думаю, очень хороший повод все это обсудить", - сказал Пашинян.