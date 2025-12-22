İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Paşinyan: Ermənistan ABŞ ilə TRIPP üzrə konstruktiv danışıqlar aparır

    Xarici siyasət
    • 22 dekabr, 2025
    • 18:55
    Paşinyan: Ermənistan ABŞ ilə TRIPP üzrə konstruktiv danışıqlar aparır

    Ermənistanın ABŞ ilə TRIPP ("Tramp Marşrutu") layihəsi üzrə konstruktiv danışıqlar aparır.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Sankt-Peterburqda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ikitərəfli görüşdə bildirib.

    "Hazırda biz ABŞ ilə TRIPP layihəsinin icrasına və tikintiyə başlanması ilə bağlı çox konstruktiv ikitərəfli danışıqlar aparırıq. Bu, həqiqətən də bizim regionumuzda çox böyük və məzmunlu dəyişikliklərdir. Burada Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərimizə aid bir çox məqamlar var. Məncə, bu gün bütün bunları müzakirə etmək üçün çox yaxşı fürsətdir", – deyə Paşinyan vurğulayıb.

    Nikol Paşinyan TRIPP layihəsi
    Пашинян: Армения ведет конструктивные переговоры с США по TRIPP

    Son xəbərlər

    19:21

    Məşhur britaniyalı müğənni Kris Ri vəfat edib

    Şou-biznes
    19:08

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında təxirə salınmış iki oyun keçirilib

    Komanda
    18:58

    "Bavariya" 17 yaşlı futbolçu ilə müqavilə imzalamaq üçün razılığa gəlib

    Futbol
    18:56

    TDT-nin Baş katibi Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    18:55

    Paşinyan: Ermənistan ABŞ ilə TRIPP üzrə konstruktiv danışıqlar aparır

    Xarici siyasət
    18:47

    WUF13 regionun dayanıqlı inkişafına və qlobal urbanizasiya məqsədlərinə mühüm töhfə verəcək - RƏY

    Xarici siyasət
    18:40

    Paşinyan: Bakı və İrəvan arasında sülh Rusiya ilə münasibətlər üçün yeni imkanlar açacaq

    Xarici siyasət
    18:39

    Naxçıvan Ali Məclisinin növbəti iclasının gündəliyi açıqlanıb

    Maliyyə
    18:24

    Putin və Paşinyan Sankt-Peterburqda görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti