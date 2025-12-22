Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Пашинян: Мир с Азербайджаном открывает новые возможности в отношениях Еревана и Москвы

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 18:32
    Пашинян: Мир с Азербайджаном открывает новые возможности в отношениях Еревана и Москвы

    Мир между Ереваном и Баку открывает новые возможности для развития армяно-российских отношений.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

    "И как мы говорили после 8 августа [Вашингтонский саммит - ред.] в нашем телефоне разговоре, достигнутый мир открывает новые возможности также для дальнейшего развития двухсторонних отношений между Арменией и Россией. И это уже случилось, поскольку поезда уже приезжают из России в Армению транзитом через Азербайджан", - отметил Пашинян.

    В свою очередь Путин отметил, что отношения между Москвой и Ереваном продолжают развиваться, а показатели взаимного товарооборота были скорректированы. Он также указал на наличие хороших перспектив сотрудничества в энергетической сфере, включая проекты в области атомной энергетики.

    Армения Азербайджан мирное соглашение Никол Пашинян Владимир Путин Россия Санкт-Петербург
    Paşinyan: Bakı və İrəvan arasında sülh Rusiya ilə münasibətlər üçün yeni imkanlar açacaq
    Pashinyan: Baku-Yerevan peace to open new opportunities for relations with Russia

    Последние новости

    19:14

    Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    19:09

    "Бавария" подпишет 17-летнего игрока сборной Эквадора

    Футбол
    19:06

    Скончался известный британский певец Крис Ри

    Шоу-бизнес
    18:48

    Пашинян: Армения ведет конструктивные переговоры с США по TRIPP

    Внешняя политика
    18:44

    Турецкая разведка задержала за рубежом боевика ИГИЛ, готовившего теракты

    В регионе
    18:37

    В Азербайджане подготовлена дорожная карта по коммунальным услугам на 2026 год

    Энергетика
    18:32

    Пашинян: Мир с Азербайджаном открывает новые возможности в отношениях Еревана и Москвы

    Внешняя политика
    18:18

    Путин и Пашинян провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге

    В регионе
    18:17
    Фото

    В Ашхабаде состоялась презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова на азербайджанском языке

    Внешняя политика
    Лента новостей