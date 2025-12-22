Пашинян: Мир с Азербайджаном открывает новые возможности в отношениях Еревана и Москвы

Мир между Ереваном и Баку открывает новые возможности для развития армяно-российских отношений.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"И как мы говорили после 8 августа [Вашингтонский саммит - ред.] в нашем телефоне разговоре, достигнутый мир открывает новые возможности также для дальнейшего развития двухсторонних отношений между Арменией и Россией. И это уже случилось, поскольку поезда уже приезжают из России в Армению транзитом через Азербайджан", - отметил Пашинян.

В свою очередь Путин отметил, что отношения между Москвой и Ереваном продолжают развиваться, а показатели взаимного товарооборота были скорректированы. Он также указал на наличие хороших перспектив сотрудничества в энергетической сфере, включая проекты в области атомной энергетики.