    В Азербайджане подготовлена дорожная карта по коммунальным услугам на 2026 год

    Энергетика
    • 22 декабря, 2025
    • 18:37
    В Азербайджане подготовлена дорожная карта по коммунальным услугам на 2026 год

    В Азербайджане дорожная карта на 2026 год по совершенствованию коммунальных услуг, в частности электроснабжения, по соответствующему индикатору отчета Всемирного банка Business Ready представлена в Комиссию по деловой среде и международным рейтингам.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, решение было принято на заседании Рабочей группы "Подключение к сетям электроснабжения".

    На заседании было отмечено, что все цели Дорожной карты на 2025 год полностью выполнены. Реализованные меры способствовали повышению удовлетворенности потребителей и улучшению позиций страны в международных рейтингах.

    По данным Всемирного банка, Азербайджан демонстрирует одни из лучших региональных показателей по надежности электроснабжения.

