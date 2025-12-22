В Азербайджане подготовлена дорожная карта по коммунальным услугам на 2026 год

В Азербайджане дорожная карта на 2026 год по совершенствованию коммунальных услуг, в частности электроснабжения, по соответствующему индикатору отчета Всемирного банка Business Ready представлена в Комиссию по деловой среде и международным рейтингам.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, решение было принято на заседании Рабочей группы "Подключение к сетям электроснабжения".

На заседании было отмечено, что все цели Дорожной карты на 2025 год полностью выполнены. Реализованные меры способствовали повышению удовлетворенности потребителей и улучшению позиций страны в международных рейтингах.

По данным Всемирного банка, Азербайджан демонстрирует одни из лучших региональных показателей по надежности электроснабжения.