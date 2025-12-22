В Азербайджане подготовлена дорожная карта по коммунальным услугам на 2026 год
Энергетика
- 22 декабря, 2025
- 18:37
В Азербайджане дорожная карта на 2026 год по совершенствованию коммунальных услуг, в частности электроснабжения, по соответствующему индикатору отчета Всемирного банка Business Ready представлена в Комиссию по деловой среде и международным рейтингам.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, решение было принято на заседании Рабочей группы "Подключение к сетям электроснабжения".
На заседании было отмечено, что все цели Дорожной карты на 2025 год полностью выполнены. Реализованные меры способствовали повышению удовлетворенности потребителей и улучшению позиций страны в международных рейтингах.
По данным Всемирного банка, Азербайджан демонстрирует одни из лучших региональных показателей по надежности электроснабжения.
Последние новости
19:14
Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама АлиеваВнешняя политика
19:09
"Бавария" подпишет 17-летнего игрока сборной ЭквадораФутбол
19:06
Скончался известный британский певец Крис РиШоу-бизнес
18:48
Пашинян: Армения ведет конструктивные переговоры с США по TRIPPВнешняя политика
18:44
Турецкая разведка задержала за рубежом боевика ИГИЛ, готовившего терактыВ регионе
18:37
В Азербайджане подготовлена дорожная карта по коммунальным услугам на 2026 годЭнергетика
18:32
Пашинян: Мир с Азербайджаном открывает новые возможности в отношениях Еревана и МосквыВнешняя политика
18:18
Путин и Пашинян провели двустороннюю встречу в Санкт-ПетербургеВ регионе
18:17
Фото