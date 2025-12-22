Турецкая разведка задержала за рубежом боевика ИГИЛ, готовившего теракты

Турецкая разведка задержала за рубежом одного из ключевых боевиков террористической группировки ИГИЛ - Мехмета Гёрена.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT, террорист был задержан в результате спецоперации, проведенной Национальной разведывательной организацией (MİT) на территории Пакистана.

Гёрен, известный под позывным "Яхья", уже доставлен в Турцию. Согласно информации, он причастен к ряду террористических актов в Турции, Европе, Афганистане и Пакистане, и готовился совершить еще несколько.

В ходе расследования установлено, что Гёрен проходил подготовку в лагерях террористов, принимал активное участие в деятельности группировки и со временем вошел в ее так называемый "руководящий состав".

Следствием установлено, что Гёрен действовал совместно с ранее задержанным и экстрадированным в Турцию боевиком ИГИЛ по кличке "Абу Ясир аль-Турки" (Озгюр Алтун), отвечая за переброску новых членов организации из Турции в Афганистан и Пакистан.

В своих показаниях Гёрен подтвердил детали подготовки терактов, систему вербовки и планы террористической организации в отношении Турции.