İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    MİT əməliyyat keçirib, İŞİD-in rəhbər şəxslərindən biri xaricdə saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilib

    Region
    • 22 dekabr, 2025
    • 18:17
    MİT əməliyyat keçirib, İŞİD-in rəhbər şəxslərindən biri xaricdə saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilib

    Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatı (MİT) Pakistan-Əfqanıstan sərhədində əməliyyat keçirib, İŞİD-in rəhbər şəxslərindən biri olan Mehmet Gören saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, aparılan araşdırmalarla "Yahya" kod adlı terrorçunun İŞİD-ə aid təlim düşərgələrində aktiv vəzifə aldığı və zaman içərisində rəhbərlik səviyyəsinə qədər yüksəldiyi müəyyən edilib. Eyni zamanda, onun Əfqanıstan, Pakistan, Türkiyə və Avropada mülki əhalini hədəf alan qanlı intihar əməliyyatlarını həyata keçirməyi qəbul etdiyi və bu istiqamətdə vəzifələndirildiyi məlum olub.

    Vurğulanıb ki, Pakistanda İŞİD-ə qarşı təşkil edilən hava hücumlarından sağ qurtulan və gizlənməyə çalışan Mehmet Gören MİT-in həyata keçirdiyi əməliyyatla saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilib.

    İŞİD Türkiyə Türkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatı

    Son xəbərlər

    18:24

    Putin və Paşinyan Sankt-Peterburqda görüşüb

    Region
    18:17

    MİT əməliyyat keçirib, İŞİD-in rəhbər şəxslərindən biri xaricdə saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilib

    Region
    18:16

    "Yuventus" "İnter"in yarımmüdafiəçisini transfer etməyi planlaşdırır

    Futbol
    18:13

    Türkiyə Trampın Qəzza planının ikinci mərhələsinin gələn ilin əvvəlində həyata keçiriləcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    18:07

    Azərbaycanda kommunal xidmətlərlə bağlı 2026-cı il üzrə Yol Xəritəsi hazırlanıb

    Energetika
    17:59

    "Şəhərsalma və Memarlıq İli" Azərbaycanın davamlı inkişaf, müasir urbanizasiya hədəflərinə sadiqliyini təsdiqləyir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:54
    Foto

    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası olub

    Biznes
    17:49

    İran kosmik fəzaya üç peyk buraxacaq

    Digər ölkələr
    17:44

    Ukrayna Rusiyanın ən böyük neft terminallarından birinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti