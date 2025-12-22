İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XI tura 2 oyunla start verilib

    Komanda
    • 22 dekabr, 2025
    • 20:59
    Azərbaycan Basketbol Liqasında XI tura 2 oyunla start verilib

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XI tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 2 görüş baş tutub.

    B qrupunu əhatə edən matçlarda Bakı İdman Sarayında "Naxçıvan"la qarşılaşan "Ordu" 86:64 hesablı qələbə qazanıb. "Sumqayıt" isə Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində "Lənkəran"a 99:95 hesabı ilə qalib gəlib.

    Qeyd edək ki, daha iki matç sabah baş tutacaq. XI turun NTD - "Gəncə" və "Sabah" - "Neftçi" matçları təxirə salınıb.

