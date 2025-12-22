İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Valdas Dambrauskas: "Sabah" "Qarabağ"ın uğurlarına çatmaq üçün çox inkişaf etməlidir"

    Futbol
    • 22 dekabr, 2025
    • 22:51
    Valdas Dambrauskas: Sabah Qarabağın uğurlarına çatmaq üçün çox inkişaf etməlidir

    "Sabah" "Qarabağ"ın uğurlarına çatmaq üçün çox inkişaf etməlidir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu "Sabah"ın baş məşqçisi Valdas Dambrauskas Misli Premyer Liqasının XVI turunun "Sumqayıt"la oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis qalib gəldikləri qarşılaşmanı şərh edib:

    "Bütün "Sabah" ailəsini qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu önəmli qalibiyyətə ehtiyacımız var idi. Düzdür, daha yaxşı oynaya bilərdik. Matçın sonlarına yaxın bir qədər çox əziyyət çəkdik. Futbolçularımız son aylarda çox inkişaf ediblər. Qış fasiləsində mövsümün ikinci yarısına daha güclü hazırlaşacağıq. Mövsümün başa çatmasına çox var. Fasiləyə "qış çempionu" kimi yollanmağımız bizə medal qazandırmır. Böyük uğurlar qazanmaq üçün çox çalışmaq lazımdır. Çempionluğa əsas namizəd olan "Qarabağ" çox yaxşı komandadır, Avropada özlərindən söz etdirməyi bacarıblar. Onların uğurlarına çatmaq üçün çox inkişaf etməliyik".

    Qeyd edək ki, "Sumqayıt" - "Sabah" oyunu Bakı klubunun 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Valdas Dambrauskas "Sabah" klubu Baş məşqçi Premyer Liqa

    Son xəbərlər

    22:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Ordu" ilə oyuna yaxşı başlasaq da, yekunda pis nəticə göstərdik"

    Komanda
    22:51

    Netanyahu: İranın İsrailə qarşı istənilən hərəkətinə çox sərt cavab veriləcək

    Digər ölkələr
    22:51

    Valdas Dambrauskas: "Sabah" "Qarabağ"ın uğurlarına çatmaq üçün çox inkişaf etməlidir"

    Futbol
    22:40

    Zelenski Milad ərəfəsində Rusiyanın mümkün genişmiqyaslı hücumu barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    22:29

    Türkiyədə yol qəzasında 13 nəfər xəsarət alıb

    Region
    22:20

    Hələbdə Suriya ordusu və üsyançılar arasında toqquşmalar davam edir

    Digər ölkələr
    22:08
    Foto

    Taleh Ziyadov növbəti dəfə Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    22:02
    Foto

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    21:58
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Məngük kəndini xarabalığa çeviriblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti