Taleh Ziyadov növbəti dəfə Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib

    • 22 dekabr, 2025
    Azərbaycan Badminton Federasiyasının ümumi yığıncağında Taleh Ziyadov yenidən quruma prezident seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin inzibati binasında təşkil olunan tədbir Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

    Yığıncaqda çıxış edən gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov iştirakçıları salamlayaraq onlara uğurlar arzulayıb.

    İclasın gündəliyi təsdiq edildikdən sonra federasiyanın baş katibi Ramil Hacıyev 2022–2025-ci illər ərzində Azərbaycan Badminton Federasiyasının fəaliyyəti, keçirilən yarışlar və əldə olunan nəticələr barədə hesabatla çıxış edib. Təqdim olunan hesabat səsvermə yolu ilə təsdiqlənib.

    Daha sonra Azərbaycan Badminton Federasiyasının Nizamnaməsi səsvermə yolu ilə yeni redaksiyada qəbul edilib. Ardınca federasiyanın rəhbərliyinə seçkilər keçirilib. Səsvermənin nəticələrinə əsasən, Taleh Ziyadov növbəti 4 il müddətinə yenidən federasiyanın prezidenti seçilib. Kəmalə Şahbazova və Teymur Hüseynov vitse-prezidentlər, Ceyhun Məmmədəliyev və Natavan Məmmədova isə İdarə Heyətinin üzvləri seçiliblər.

    Sonda federasiya prezidenti Taleh Ziyadov çıxış edərək göstərilən etimada görə təşəkkürünü bildirib və federasiyanın qarşıdakı dövr üçün fəaliyyət planları barədə məlumat verib.

    Taleh Ziyadov Azərbaycan Badminton Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi prezident

