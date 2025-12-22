İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Netanyahu: İranın İsrailə qarşı istənilən hərəkətinə çox sərt cavab veriləcək

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 22:51
    Netanyahu: İranın İsrailə qarşı istənilən hərəkətinə çox sərt cavab veriləcək

    İranın son günlərdə keçirdiyi hərbi təlimlər diqqətlə izlənilir və Tehranın İsrailə qarşı atacağı istənilən addım çox sərt cavablandırılacaq.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bunu İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu yunanıstanlı həmkarı Kiriakos Mitsotakis və Kipr Respublikasının Prezidenti Nikos Xristodulidis ilə üçtərəfli görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında deyib.

    "Biz bilirik ki, İran son vaxtlar təlimlər keçirir. Bunu diqqətlə izləyirik və lazım olan qiymətləndirməni aparırıq. Mən İranın başa düşməsini istəyirəm ki, İsrailə qarşı hər hansı hərəkət çox sərt cavabla qarşılanacaq", – Netanyahu vurğulayıb.

    Baş nazir əlavə edib ki, İranın nüvə fəaliyyəti ABŞ Prezidenti Donald Trampla Vaşinqtonda keçiriləcək görüşdə müzakirə olunacaq.

    İran Benyamin Netanyahu İsrail
    Нетаньяху: Любые действия Ирана против Израиля получат очень жесткий ответ

    Son xəbərlər

    22:59

    "Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Ordu" ilə oyuna yaxşı başlasaq da, yekunda pis nəticə göstərdik"

    Komanda
    22:51

    Netanyahu: İranın İsrailə qarşı istənilən hərəkətinə çox sərt cavab veriləcək

    Digər ölkələr
    22:51

    Valdas Dambrauskas: "Sabah" "Qarabağ"ın uğurlarına çatmaq üçün çox inkişaf etməlidir"

    Futbol
    22:40

    Zelenski Milad ərəfəsində Rusiyanın mümkün genişmiqyaslı hücumu barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    22:29

    Türkiyədə yol qəzasında 13 nəfər xəsarət alıb

    Region
    22:20

    Hələbdə Suriya ordusu və üsyançılar arasında toqquşmalar davam edir

    Digər ölkələr
    22:08
    Foto

    Taleh Ziyadov növbəti dəfə Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    22:02
    Foto

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatına start verilib

    Fərdi
    21:58
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Məngük kəndini xarabalığa çeviriblər

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti