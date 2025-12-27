İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp ABŞ Ədliyyə Nazirliyini Epşteyn işi üzrə yeni materialları açıqlamağa çağırıb

    Digər ölkələr
    • 27 dekabr, 2025
    • 19:53
    Tramp ABŞ Ədliyyə Nazirliyini Epşteyn işi üzrə yeni materialları açıqlamağa çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ədliyyə Nazirliyini azyaşlıların cinsi istismarında ittiham olunan amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynin işi üzrə yeni materialları dərc etməyə və onunla əməkdaşlıq edən Demokratik Partiya nümayəndələrinin adlarını açıqlamağa çağırıb.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp müvafiq bəyanatı "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yayıb.

    "Epşteynlə bağlı daha 1 milyon səhifə aşkar edilib. Ədliyyə Nazirliyi bütün vaxtını demokratların uydurduğu bu mistifikasiyaya sərf etməyə məcburdur", – ABŞ Prezidenti yazıb. Onun sözlərinə görə, Epşteynlə əməkdaşlıq edənlər respublikaçılar deyil, məhz demokratlardır. "Onların bütün adlarını açıqlayın, rüsvay edin və ölkəmizə kömək etməklə məşğul olun", – o vurğulayıb.

    Tramp həmçinin qeyd edib ki, radikal sol qüvvələrin nümayəndələri bu qalmaqalı qəsdən şişirdirlər ki, ictimaiyyətin diqqətini onun administrasiyasının və Respublikaçılar Partiyasının uğurlarından yayındırsınlar. O baş verənləri yenidən "növbəti cadugər ovu" adlandırıb.

    Donald Tramp Ədliyyə Nazirliyi Ceffri Epşteyn
    Трамп призвал Минюст США обнародовать новые материалы по делу Эпштейна

    Son xəbərlər

    19:53

    Tramp ABŞ Ədliyyə Nazirliyini Epşteyn işi üzrə yeni materialları açıqlamağa çağırıb

    Digər ölkələr
    19:43

    Biləsuvardakı qəzada ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    19:32

    ABŞ Konqresi Azərbaycana yardım məhdudiyyətinin ləğvi barədə qanun layihəsinin mətnini açıqlayıb

    Xarici siyasət
    19:28

    Zelenski: Sabah Ukrayna ilə ABŞ arasında 5 əsas məsələ müzakirə olunacaq

    Digər ölkələr
    19:19
    Foto
    Video

    İstanbulda mikroavtobus aşıb, ölənlər və yaralananlar var

    Region
    19:09

    Vuçiç Serbiyada tezliklə PUA istehsalına başlanacağını bildirib

    Digər ölkələr
    19:00

    Qazaxıstan dağlarında daha iki turistin cəsədi tapılıb - YENİLƏNİB

    Region
    18:45

    Ermənistanda "Vətəndaş Müqaviləsi" partiyasının 7-ci siyasi toplantısı keçirilib

    Region
    18:38

    KİV: Sudanda üsyançılar 200-dən çox insanı etnik mənsubiyyətinə görə öldürüblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti