Трамп призвал Минюст США обнародовать новые материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции опубликовать новые материалы по делу обвиненного в растлении детей американского финансиста Джеффри Эпштейна и раскрыть имена представителей Демократической партии, сотрудничавших с ним.

Как передает Report, соответствующее заявление Трамп сделал в пятницу на своей странице в соцсети Truth Social.

"Теперь обнаружили еще 1 млн страниц об Эпштейне. Минюст вынужден тратить все свое время на эту придуманную демократами мистификацию", - написал президент США. По его утверждению, с Эпштейном сотрудничали именно демократы, а не республиканцы. "Обнародуйте все их имена, опозорьте их и вновь займитесь помощью нашей стране", - подчеркнул он.

Трамп также заявил, что представители радикальных левых сил намеренно раздувают этот скандал, чтобы отвлечь внимание общественности от успехов его администрации и Республиканской партии. Он вновь назвал происходящее "очередной охотой на ведьм".