KİV: Tramp administrasiyası 48 ölkədəki diplomatları geri çağıracaq
- 22 dekabr, 2025
- 21:37
Tramp administrasiyası Asiya, Afrika, Şərqi Avropa, Mərkəzi və Cənubi Amerika ölkələrindən 48 səfiri geri çağırmaq qərarına gəlib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "The New York Post" (NY Post) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
"Associated Press" daha əvvəl geri çağırılmaların 29 ölkədəki diplomatik nümayəndəlik rəhbərlərinə aid olacağını bildirib.
"Bu, istənilən administrasiyanın standart prosedurudur. Səfir Prezidentin şəxsi nümayəndəsidir və Prezidentin həmin ölkələrdə "Amerika hər şeydən öndə" gündəliyini irəli sürən şəxslərin olmasını təmin etmək səlahiyyəti var", - qəzet Dövlət Departamentinin nümayəndəsinə istinadən bildirib.
Nəşr qeyd edib ki, Tramp administrasiyası hələ də ABŞ-nin əsas tərəfdaşları olan ölkələrdə daimi diplomatik nümayəndəlik rəhbərləri təyin etməyib. Xüsusən Avstraliya, Almaniya, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, Cənubi Koreya və Ukraynada Amerika səfirləri yoxdur.