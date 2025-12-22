Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi avtoqəzada ölüb
Hadisə
- 22 dekabr, 2025
- 20:40
Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Aynur Rzayeva yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həyatını itirib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Novxanı-Pirşağı yolunda qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, A.Rzayevanın idarə etdiyi "Nissan" markalı avtomobil digər nəqliyyat vasitəsilə toqquşub. Nəticədə hakim hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
