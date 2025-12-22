İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi avtoqəzada ölüb

    Hadisə
    • 22 dekabr, 2025
    • 20:40
    Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi avtoqəzada ölüb

    Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Aynur Rzayeva yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində həyatını itirib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə Novxanı-Pirşağı yolunda qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, A.Rzayevanın idarə etdiyi "Nissan" markalı avtomobil digər nəqliyyat vasitəsilə toqquşub. Nəticədə hakim hadisə yerində ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Azerbaijani judge dies in car accident

