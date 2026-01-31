İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Rusiya ordusu Zaporojyeyə 1000-dən çox zərbə endirib, üç nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    • 31 yanvar, 2026
    • 10:54
    Rusiya ordusu Zaporojyeyə 1000-dən çox zərbə endirib, üç nəfər yaralanıb

    Rusiya ordusunun ötən gün Ukraynanın Zaporojye vilayətinə hücumları nəticəsində üç nəfər yaralanıb.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Zaporojye hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Rusiya Silahlı Qüvvələri ötən gün vilayətin 33 yaşayış məntəqəsinə 1 019 zərbə endirib: "Yaşayış evləri, avtomobillər və infrastruktur obyektlərinin zədələnməsi ilə bağlı 149 məlumat daxil olub".

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Zaporojye vilayəti
