    Федоров: Российские войска нанесли более 1 тыс. ударов по Запорожью, ранены три человека

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 10:22
    Федоров: Российские войска нанесли более 1 тыс. ударов по Запорожью, ранены три человека

    В результате обстрелов российскими войсками по Запорожской области Украины за минувшие сутки трое человек получили ранения.

    Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава запорожской военной администрации Иван Федоров.

    По его информации ВС РФ за минувшие сутки нанесли 1019 ударов за последние сутки по 33 населенным пунктам области.

    "Поступило 149 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

