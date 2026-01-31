Федоров: Российские войска нанесли более 1 тыс. ударов по Запорожью, ранены три человека

В результате обстрелов российскими войсками по Запорожской области Украины за минувшие сутки трое человек получили ранения.

Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава запорожской военной администрации Иван Федоров.

По его информации ВС РФ за минувшие сутки нанесли 1019 ударов за последние сутки по 33 населенным пунктам области.

"Поступило 149 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.