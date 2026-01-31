Premyer Liqa klubu yeni transferini açıqlayıb
Futbol
- 31 yanvar, 2026
- 11:35
İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu "Aston Villa"nın hücumçusu Evan Hessanı icarə əsasında heyətinə cəlb edib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki,
Kot-d"İvuar millisinin üzvü cari mövsümün sonuna kimi "Kristal Pelas"da çıxış edəcək. O, 2025/2026 mövsümündə Premyer Liqa və digər turnirlər daxil olmaqla ümumilikdə 21 oyunda iştirak edib və 2 qola imza atıb.
Evan Hessa karyerası ərzində Fransa və İsveçrə klubları olan "Nitsa", "Nant" və "Lozanna"nın da şərəfini qoruyub.
