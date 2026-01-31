İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Premyer Liqa klubu yeni transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 31 yanvar, 2026
    • 11:35
    İngiltərənin "Kristal Pelas" klubu "Aston Villa"nın hücumçusu Evan Hessanı icarə əsasında heyətinə cəlb edib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki,

    Kot-d"İvuar millisinin üzvü cari mövsümün sonuna kimi "Kristal Pelas"da çıxış edəcək. O, 2025/2026 mövsümündə Premyer Liqa və digər turnirlər daxil olmaqla ümumilikdə 21 oyunda iştirak edib və 2 qola imza atıb.

    Evan Hessa karyerası ərzində Fransa və İsveçrə klubları olan "Nitsa", "Nant" və "Lozanna"nın da şərəfini qoruyub.

    Futbol Premyer Liqa Evan Hessa

