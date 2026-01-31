Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb
Maliyyə
- 31 yanvar, 2026
- 14:57
Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 41 milyard 726,3 milyon manat təşkil edib.
"Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 3,6 % az, 2025-ci ilin yanvarın 1-i ilə müqayisədə isə 3,6 % çoxdur.
Bunun 50,4 %-i, yaxud 21 milyard 032,9 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 6,7 % azdır.
İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 14,4 % artaraq 16 milyard 772,4 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 27,5 % artaraq 3 milyard 921 milyon manata çatıb.
Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 23 milyard 189,9 milyon manatı (il ərzində 3,7 % az) qısamüddətli, 18 milyard 536,4 milyon manatı (+14,4 %) isə uzunmüddətli olub.
