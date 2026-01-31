İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 31 yanvar, 2026
    • 14:57
    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycan banklarının depozit portfeli 41 milyard 726,3 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 3,6 % az, 2025-ci ilin yanvarın 1-i ilə müqayisədə isə 3,6 % çoxdur.

    Bunun 50,4 %-i, yaxud 21 milyard 032,9 milyon manatı qeyri-maliyyə təşkilatlarının payına düşüb. Bu, illik müqayisədə 6,7 % azdır.

    İl ərzində ev təsərrüfatlarının əmanətləri 14,4 % artaraq 16 milyard 772,4 milyon manata, maliyyə təşkilatlarının depozitləri isə 27,5 % artaraq 3 milyard 921 milyon manata çatıb.

    Hesabat dövründə cəmi depozitlərin 23 milyard 189,9 milyon manatı (il ərzində 3,7 % az) qısamüddətli, 18 milyard 536,4 milyon manatı (+14,4 %) isə uzunmüddətli olub.

    depozit portfeli Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    Банковские вклады населения Азербайджана в 2025 году увеличились на 14,4%
    Bank deposits of Azerbaijani population rise by over 14%

    Son xəbərlər

    16:03

    "Uğurlu kommunikasiya: səlis nitq və sərlövhə yaradıcılığı" mövzusunda təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    15:53

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilib

    Komanda
    15:42

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıb

    Maliyyə
    15:27

    Elmar Baxşıyev: "Qarabağ" "Nyukasl" üzərində qələbə qazana biləcəyini öz oyunu ilə sübut edib"

    Futbol
    15:12
    Foto

    Beşbarmaqda qədim karvansaray aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    15:10

    Ukraynanın energetika naziri ölkədəki elektrik kəsintisinin səbəbini açıqlayıb

    Energetika
    15:02

    Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:57

    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:50

    Moldova və Ukraynanın enerji təchizatında problem yaranıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti