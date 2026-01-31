Банковские вклады населения Азербайджана в 2025 году увеличились на 14,4%

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Финансы
    • 31 января, 2026
    • 15:37
    Депозитный портфель азербайджанских банков на 1 января 2026 года составил 41 млрд 726,3 млн манатов, что на 3,6% выше показателя на конец 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), при этом депозитный портфель банков в декабре 2025 года сократился на 3,6%.

    В структуре портфеля 21 млрд 32,9 млн манатов или 50,4% приходится на депозиты нефинансовых организаций (снижение на 6,7% к показателю на конец 2024 года).

    Вклады населения в банках в 2025 году выросли на 14,4% - до 16 млрд 772,4 млн манатов, а депозиты финансовых организаций - на 27,5%, до 3 млрд 921 млн манатов.

    Согласно данным Центробанка, на конец 2025 года объем краткосрочных депозитов в банках оценивается в 23 млрд 189,9 млн манатов (-3,7%), а 18 млрд 536,4 млн манатов (+14,4%) – долгосрочными.

    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb
    Bank deposits of Azerbaijani population rise by over 14%
