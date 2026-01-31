İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    • 31 yanvar, 2026
    • 15:02
    Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Misli Premyer Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi olan "Kəpəz"in futbolçusu Ryonosuke Ohori mükafatlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Mükafatı futbolçuya XVIII turun "Kəpəz" – "Şamaxı" görüşündən əvvəl "Azərlotereya" ASC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr və korporativ sosial məsuliyyət üzrə rəhbəri Seymur Teymurov təqdim edib.

    ən yaxşı qol Ryonosuke Ohori mükafat
    Футболист "Кяпяза" признан автором лучшего гола декабря в Премьер-лиге

    Son xəbərlər

    15:53

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilib

    Komanda
    15:42

    Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıb

    Maliyyə
    15:27

    Elmar Baxşıyev: "Qarabağ" "Nyukasl" üzərində qələbə qazana biləcəyini öz oyunu ilə sübut edib"

    Futbol
    15:12
    Foto

    Beşbarmaqda qədim karvansaray aşkarlanıb

    Daxili siyasət
    15:10

    Ukraynanın energetika naziri ölkədəki elektrik kəsintisinin səbəbini açıqlayıb

    Energetika
    15:02

    Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb

    Futbol
    14:57

    Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    14:50

    Moldova və Ukraynanın enerji təchizatında problem yaranıb

    Digər ölkələr
    14:36

    "Real" klubu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində 9,2 milyon avro itirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti