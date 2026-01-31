Футболист "Кяпяза" признан автором лучшего гола декабря в Премьер-лиге

Футболист "Кяпяза" Рёносукэ Охори стал автором лучшего гола декабря 2025 года в рамках проекта "Гол месяца" в Премьер-лиге Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Награда была вручена игроку перед матчем 18-го тура чемпионата между командами "Кяпяз" и "Шамахы".

Приз Охори вручил руководитель по связям с общественностью и корпоративной социальной ответственности ОАО "Азерлотерея" Сеймур Теймуров.