Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Футболист "Кяпяза" признан автором лучшего гола декабря в Премьер-лиге

    Футбол
    • 31 января, 2026
    • 15:22
    Футболист Кяпяза признан автором лучшего гола декабря в Премьер-лиге

    Футболист "Кяпяза" Рёносукэ Охори стал автором лучшего гола декабря 2025 года в рамках проекта "Гол месяца" в Премьер-лиге Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

    Награда была вручена игроку перед матчем 18-го тура чемпионата между командами "Кяпяз" и "Шамахы".

    Приз Охори вручил руководитель по связям с общественностью и корпоративной социальной ответственности ОАО "Азерлотерея" Сеймур Теймуров.

    Рёносукэ Охори ФК "Кяпяз" лучший гол Премьер-лига Азербайджана
    Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    15:57
    Фото

    В Бешбармаге обнаружен караван-сарай

    Внутренняя политика
    15:48

    Мэр Кишинева: Блэкаут охватил большую часть города - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:37

    Банковские вклады населения Азербайджана в 2025 году увеличились на 14,4%

    Финансы
    15:22

    Футболист "Кяпяза" признан автором лучшего гола декабря в Премьер-лиге

    Футбол
    15:07

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана в 2025 году выросли на 9%

    Финансы
    14:51

    Экс-министр культуры Армении, осужденная за мошенничество, попала под амнистию

    В регионе
    14:49

    В Турции перевернулся микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие

    В регионе
    14:39

    Министр энергетики Украины назвал причину блэкаута в стране

    Другие страны
    14:39

    Скорость обращения азербайджанского маната снизилась

    Финансы
    Лента новостей