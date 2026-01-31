İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 9 %-dən çox artıb

    31 yanvar, 2026
    14:35
    Bu ilin yanvarın 1-nə Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 31 milyard 946,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,6 %, 2025-ci ilin yanvarın 1-i ilə müqayisədə isə 9,1 % çoxdur.

    Kredit qoyuluşunun 22 milyard 195,7 milyon manatı və yaxud 69,5 %-i özəl bankların payına düşüb. Bu, bir il əvvələ nisbətən 9,2 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə dövlət banklarının kredit qoyuluşu 7 milyard 867,3 milyon manat təşkil edib. Bu, illik müqayisədə 10 % çoxdur. İl ərzində dövlət banklarının ümumi kredit qoyuluşundakı xüsusi çəkisi 24,4 %-dən 24,6 %-ə yüksəlib.

    Yanvarın 1-nə bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) kredit qoyuluşu 1 milyard 883,7 milyon manat olub. Bu, illik müqayisədə 4 % çoxdur. İl ərzində BOKT-ların ümumi kredit qoyuluşundakı xüsusi çəkisi 6,2 %-dən 5,9 %-ə düşüb.

    Azərbaycanda 22 bank fəaliyyət göstərir, onlardan 2-si dövlət payına malikdir. BOKT-ların sayı isə 54-dür.

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана в 2025 году выросли на 9%

