    Кредитные вложения в экономику Азербайджана в 2025 году выросли на 9%

    • 31 января, 2026
    • 15:07
    Кредитные вложения в экономику Азербайджана в 2025 году выросли на 9%

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана на 1 января 2026 года оцениваются в 31 млрд 946,7 млн ​​манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 9,1% больше показателя на начало прошлого года.

    При этом по сравнению с показателем на 1 декабря 2025 года кредитные вложения выросли на 1,6%.

    На долю частных банков пришлось 22 млрд 195,7 млн ​​манатов или 69,5% всех кредитов (+9,2% к показателю на конец 2024 года), государственных банков - 7 млрд 867,3 млн манатов (+10%). Доля государственных банков в общем кредитном портфеле за 2025 год увеличилась с 24,4% до 24,6%.

    Кредитный портфель небанковских кредитных организаций на 1 января 2026 года оценивается в 1 млрд 883,7 млн манатов (+4%). При этом их доля в общем объеме кредитных вложений в экономику снизилась с 6,2% до 5,9%.

    В Азербайджане действуют 22 банка, из которых в 2 имеется государственный капитал. На начало текущего года лицензию на деятельность в Азербайджане имеют 54 НБКО.

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 9 %-dən çox artıb
