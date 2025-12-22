Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 22 декабря, 2025
    • 18:18
    Путин и Пашинян провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Встреча состоялась в рамках визита Пашиняна в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальном саммите глав государств СНГ.

    Предыдущая встреча лидеров России и Армении состоялась 26 сентября в Москве. Пашинян находился в Москве для участия в Глобальном атомном форуме.

    Россия Армения Владимир Путин Никол Пашинян СНГ ЕАЭС Санкт-Петербург
    Putin və Paşinyan Sankt-Peterburqda görüşüb
    Putin and Pashinyan convene in St. Petersburg

