Путин и Пашинян провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге
В регионе
- 22 декабря, 2025
- 18:18
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Встреча состоялась в рамках визита Пашиняна в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальном саммите глав государств СНГ.
Предыдущая встреча лидеров России и Армении состоялась 26 сентября в Москве. Пашинян находился в Москве для участия в Глобальном атомном форуме.
