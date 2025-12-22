С 11 марта 2026 года будет запущен регулярный рейс Стамбул-Ереван
Другие
- 22 декабря, 2025
- 20:03
"Турецкие авиалинии" запускают регулярный рейс Стамбул-Ереван.
Как сообщает Report, об этом спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч написал в соцсети Х.
По его словам, с 11 марта 2026 года турецкий авиаперевозчик будет регулярно осуществлять авиарейс Стамбул-Ереван.
Yeni bir adım daha. Bu defa da bayrak taşıyıcımız THY 11 Mart 2026 tarihinden itibaren her gün olacak şekilde İstanbul-Erivan-İstanbul seferlerine başlıyor. pic.twitter.com/xqdrE5yJcJ— Serdar KILIÇ (@serdarkilic9) December 22, 2025
Последние новости
20:51
Фото
В Бакинском суде Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
20:45
Зеленский: Украина, ЕС и США подготовили базовый документ по мирному урегулированиюДругие страны
20:32
Генеральный секретарь ОТГ поздравил президента АзербайджанаВнешняя политика
20:24
Фото
В Марокко отметили Всемирный день солидарности азербайджанцев всего мираВнешняя политика
20:13
Глава МИД Южной Кореи: Мы наладим диалог с КНДР для мира на Корейском полуостровеДругие страны
20:03
С 11 марта 2026 года будет запущен регулярный рейс Стамбул-ЕреванДругие
19:50
Пашинян: Ведутся активные политические процессы вокруг ж/д сообщения с Азербайджаном и ТурциейИнфраструктура
19:31
СМИ: Китай разместил более 100 ядерных ракет в шахтах у МонголииДругие страны
19:14