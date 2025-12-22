Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    С 11 марта 2026 года будет запущен регулярный рейс Стамбул-Ереван

    "Турецкие авиалинии" запускают регулярный рейс Стамбул-Ереван.

    Как сообщает Report, об этом спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч написал в соцсети Х.

    По его словам, с 11 марта 2026 года турецкий авиаперевозчик будет регулярно осуществлять авиарейс Стамбул-Ереван.

