    Gələn il martın 11-dən İstanbul-İrəvan aviareysinin sayı artırılacaq

    • 22 dekabr, 2025
    • 19:52
    Türkiyə və Ermənistan arasında aviareyslərin sayı artırılır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Ermənistanla normallaşma üzrə xüsusi nümayəndəsi Serdar Kılıç "X"də yazıb.

    Onun sözlərinə görə, "Türk Hava Yolları" (THY) şirkəti 2026-cı il martın 11-dən etibarən İstanbul-İrəvan aviareysini müntəzəm olaraq həyata keçirəcək.

    Serdar Kılıç bunu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması istiqamətində yeni bir addım kimi qiymətləndirib.

