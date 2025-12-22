СМИ: Китай разместил более 100 ядерных ракет в шахтах у Монголии

Китай, вероятно, разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет DF-31 на трех полях шахт у границы с Монголией и продолжает активно наращивать свой ядерный арсенал.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект доклада Пентагона.

Согласно документу, Пекин расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал быстрее всех других ядерных держав. В 2024 году запасы ядерных боеголовок Китая оцениваются примерно в 600 единиц, но к 2030 году их количество может превысить 1000.

Также отмечается, что Китай продолжает придерживаться стратегии самообороны и политики "непервого удара". Пекин рассчитывает быть готовым к возможному конфликту с Тайванем к концу 2027 года.