    Инфраструктура
    • 22 декабря, 2025
    • 19:50
    Пашинян: Ведутся активные политические процессы вокруг ж/д сообщения с Азербайджаном и Турцией

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для возможного восстановления железных дорог, связывающих страну с Азербайджаном и Турцией, необходимо провести подготовительные работы.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

    "В нашей стране также созрела повестка по восстановлению некоторых участков железных дорог. Речь идет, в частности, об участках Иджеван, Ерасх и Ахурик. Это железные дороги, которые связывают Армению с Азербайджаном и Турцией. Ведутся достаточно активные политические процессы. Не могу сказать, что на данный момент есть какие-либо политические решения о повторном открытии этих железных дорог, однако считаю, что ситуация достигла точки, когда необходимо провести подготовительные работы", - сказал Пашинян.

    Никол Пашинян Армения Турция Азербайджан Санкт-Петербург железные дороги
    Paşinyan: Azərbaycan və Türkiyə ilə dəmir yolu əlaqəsi ətrafında fəal siyasi proseslər gedir
    Armenian PM: Active political processes underway around railway link with Azerbaijan, Türkiye

