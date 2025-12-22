Пашинян: Ведутся активные политические процессы вокруг ж/д сообщения с Азербайджаном и Турцией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что для возможного восстановления железных дорог, связывающих страну с Азербайджаном и Турцией, необходимо провести подготовительные работы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в ходе двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

"В нашей стране также созрела повестка по восстановлению некоторых участков железных дорог. Речь идет, в частности, об участках Иджеван, Ерасх и Ахурик. Это железные дороги, которые связывают Армению с Азербайджаном и Турцией. Ведутся достаточно активные политические процессы. Не могу сказать, что на данный момент есть какие-либо политические решения о повторном открытии этих железных дорог, однако считаю, что ситуация достигла точки, когда необходимо провести подготовительные работы", - сказал Пашинян.