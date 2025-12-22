В Ашхабаде состоялась презентация книги Гурбангулы Бердымухамедова на азербайджанском языке

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Институте международных отношений МИД Туркменистана в Ашхабаде прошла церемония презентации книги "Жемчужина разума" председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, переведенной на азербайджанский язык Фондом тюркской культуры и наследия.

    Об этом Report сообщили в Посольстве Азербайджана в Туркменистане.

    Посол Гисмет Гёзалов заявил, что публикация книги "Жемчужина разума" на азербайджанском языке вносит значительный вклад в укрепление социокультурных связей между двумя народами:

    "Произведение создает для азербайджанских читателей широкую и полную картину истории, богатых духовных ценностей туркменского народа, а также развития науки, образования и культуры в Туркменистане. В то же время данное произведение является ярким воплощением общих духовных ценностей, исторических корней и братских традиций народов. Перевод произведения на азербайджанский язык дает новое дыхание литературно-культурному сотрудничеству и еще больше укрепляет духовный мост между тюркскими народами".

    Дипломат также затронул двусторонние отношения между Азербайджаном и Туркменистаном:

    "Братские и стратегические партнерские отношения между двумя странами значительно развились и в 2025 году еще больше укрепились благодаря политической воле лидеров, развиваясь на принципах взаимного доверия и дружбы. Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Туркменистаном удовлетворительный, а недавние взаимные визиты на высоком уровне, встречи и дипломатические контакты активизировали двусторонний диалог и создали прочную основу для расширения сотрудничества во всех областях".

